Документообмен между Кабмином и Радой хотят перевести в электронную форму

Кабинет министров планирует до конца этого года перевести документообмен между парламентом и Кабинетом министров в электронную форму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего, с ЭЦП, но это еще отдельно изучим", - сообщил он.

"Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности", - заявил Дубилет.

Кроме того, отметил министр, надо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений.

"Вот такие планы. Но это еще цветочки. Мы начали заниматься обращениями граждан - вот где огромный потенциал для экономии и эффективности", - сказал он.

В своем посте он также рассказал историю, которая иллюстрирует, что бумага - это не только неэффективно, неэкологично, но и опасно:

Ранее Дубилет анонсировал запуск системы, которая поможет "снизить коррупцию на таможне".

Экономическая правда