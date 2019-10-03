Дубилет анонсировал запуск системы, которая поможет "снизить коррупцию на таможне"

Кабинет министров запускает единый бизнес-процесс, который поможет снизить уровень коррупции на таможне, IT-решение обошлось государству в 1 гривну.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, 2 октября Кабмин проголосовал за IT-решение, систему планируют запустить в течение недели.

"В Украине есть интересная практика. Всякие силовые ведомства (СБУ, ДБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам т.н. ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы "подозрительных" компаний. Часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза - это прямые убытки для бизнеса. Особенно, если эти досмотры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут.

Часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны, со ссылкой на какие-то "левые" уголовные дела", - отметил Дубилет.

Он пояснил, что на базе iDoc создали единый бизнес-процесс - силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только с этого процесса.

"Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизованно, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать", - добавил министр.

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что через разработанную систему "только через центральные аппараты соответствующих госорганов будут направляться уведомление установленного образца".

"Нет обоснований "стопа" - извините. На контроль субъекта могут ставить только на 3 месяца - это не может быть внесудебным методом наказаний или задержек внешнеэкономической деятельности. Будет полный реестр и расчет эффективности этих сообщений - и никакой самодеятельности", - добавил он .

По словам Нефьодова, сначала система будет работать полуавтоматически, "чтобы убедиться, что все работают корректно", затем будет переведена в режим исключительно пакетов, подписанных ЭЦП/КЭП.

Экономическая правда