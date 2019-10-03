Рада не смогла отменить законы о "кэшбеке" и кассовых аппаратах

Верховная Рада не смогла отменить принятие двух законов, которыми было расширено обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

Соответствующее голосование состоялось во время заседания в четверг.

Речь идет о законопроектах №1053-1 и №1073, которые были приняты 20 сентября текущего года. Проекты постановлений об отмене соответствующих решений представила депутат Нина Южанина.

По ее словам, некоторые поправки, внесенные при подготовке законопроекта ко второму чтению, полностью меняют суть законопроекта. Также, по ее словам, были допущены нарушения Регламента при принятии документа в целом.

За постановление об отмене первого решения свои голоса отдали 102 депутата, второго - 108 народных избранников.

Изменения предолагают введение ряда мотивационных мероприятий для потребителей, чтобы они контролировали проведение расчетных операций продавцами и предоставителями услуг через регистратор расчетных операций, а для продавцов - ряд мероприятий, чтобы упростить пользование РРО и ужесточить ответственность за отказ это делать.

Предусмотрены возможность использования как классического, так и программного РРО, отсутствие ограничений со стороны государства на разработку программных РРО, регистрация программного РРО через Электронный кабинет.

Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.

Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.

Более детально читайте в материале: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"

Экономическая правда