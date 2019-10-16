Правительство поручило "госгигантам" продать лишнее имущество

Кабинет министров поручил "Укрзализныце", "Укрпоште" и НАК "Нафтогаз Украины" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество, которое содержится на балансах предприятий или их "дочек".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 12 октября, передает пресс-служба Минэкономики.

"Укрзализныця", "Укрпошта", НАК "Нафтогаз Украины" и другие ключевые органы исполнительной власти должны провести детальный анализ и аудит своих балансов (здания, сооружения - ред), балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

"Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности - продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным образом через Prozorro.Продажи", - говорится в поручении правительства.

Первоначально это будет касаться убыточных и непрофильных предприятий и имущества. В то же время, принимая решение по объектам социальной и культурной сферы, для каждого из них планируется обеспечить индивидуальный подход, учитывая мнения громад, на территории которых эти объекты находятся.

Как сообщалось, УЗ начала сдавать имущество в аренду через ProZorro в конце июня.

Экономическая правда