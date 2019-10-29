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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 1,6 миллиарда

Вторник, 29 октября 2019, 17:39

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 миллиарда гривен, большая часть из которых стали поступления от 2-летних ОВГЗ - 1,39 млрд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Почти трехмесячные ОВГЗ продали на 33,6 млн грн, а летние бумаги с погашением - на 149 млн грн.

Средневзвешенные ставки доходности по размещенным облигациям составили: по трехмесячным ОВГЗ - 15,35%; годовым - 14,27%; двухлетним - 14,64%.

Напомниим:

22 октября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3 миллиарда гривен, большая часть из которых стали поступления от 3-летних ОВГЗ.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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