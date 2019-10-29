Гончарук о Приватбанке: если люди не увидят, что правила изменились, — инвестиции сюда не придут

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что дело с возможным возвращением Приватбанка является ключевым в вопросе макростабильности страны и привлекательности для инвесторов.

Об этом премьер-министр заявил на инвестиционном форуме RE: think, который проходит в Мариуполе.

"Если у кого-то есть слухи, что команда президента или правительства намерены вернуть эти банки предыдущим владельцам, или решить эти вопросы за счет налогоплательщиков - это неправда.

Мы понимаем, что от этого зависит макростабильность страны. Если люди, инвесторы не увидят, что правила изменились - инвестиции сюда не придут, мы очень хорошо это понимаем", - подчеркнул премьер.

Глава правительства заявил, что сейчас решения о Приватбанка находятся в судебной плоскости и отметил что без реформы судов новые инвестиции невозможны.

"Мы должны, как команда, максимально быстро реформировать судебную систему, чтобы в ней невозможны были несправедливые решения", - заявил премьер-министр.

Гончарук также отметил, что отдельные вопросы не могут быть решены за один, два или три дня.

"У нас не диктатура, мы не можем ввести военное положение и приказать судьям как надо себя вести.

Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы защитить украинского налогоплательщика и макростабильность Украины.

Тот кейс котором вы упомянули (по Приватбанка - ЭП) является ключевым и знаковым в этой борьбе", - резюмировал Гончарук.

Напоминаем:

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

Позже в пресс-службе премьер-министра заявили, что "информация, содержащаяся в материале издания Financial Times, не соответствует принципам объективности".

Экономическая правда