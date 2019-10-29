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Богдан: Я не занимаюсь какими-либо вопросами, связанными с Приватбанком

Вторник, 29 октября 2019, 10:30
 

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заверяет, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с судебными разбирательствами вокруг Приватбанка.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я... отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по "Привату", - сказал Богдан.

На вопрос как давно он общался со своим бывшим клиентом, бизнесменом Игорем Коломойским, Богдан ответил, что "иногда общается" с ним.

При этом глава Офиса президента отметил, что у него с Коломойским "разные взгляды на события, которые происходят в парламенте, например".

"Иногда наши взгляды совпадают. Но в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а Владимир Зеленский", - подчеркнул Богдан.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Андрей Богдан: Я свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше

Напоминаем: 

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

Позже в пресс-службе премьер-министра заявили, что "информация, содержащаяся в материале издания Financial Times, не соответствует принципам объективности".

Экономическая правда

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Богдан Приватбанк авиация

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