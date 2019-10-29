В доме Дубневича проходят обыски — СМИ
29 октября в селе Зубра, что возле Львова, начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.
Об этом сообщает Zaxid.net.
По какому делу проводятся обыски - неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока не последовало. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация об этих следственных действиях уточняется.
Напоминаем:
"Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранительным органам, согласно которым братья Дубневичи нанесли "миллионные убытки" УЗ при покупке и поставке анкеров.
НАБУ и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млн гривен.
В начале апреля 2017 НАБУ провело обыск в офисах компаний, принадлежащих братьям Дубневичи.
Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей произвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.
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