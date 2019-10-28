Крупный банк прекращает работу с физическими лицами

"Проминвестбанк" в рамках изменения стратегии постепенно прекращает работу с физическими лицами.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Банк меняет свою стратегию: мы постепенно прекращаем работу с физическими лицами", – сказал представитель банка в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, с 1 декабря "Проминвестбанк" прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard, эмитированных в рамках карточных продуктов банка.

"Текущие счета, открытые вам в "Проминвестбанк", будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного с вами договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт MasterCard", – сообщили в банке.

Напомним:

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

В июле пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС, тогда стартовая цена пакета составила 532,1 млн грн.

После этого российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку".

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу акций Проминвестбанка.

В сентябре пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% снова выставили на аукцион на бирже ПФТС, начальная стоимость ценных бумаг составляет 399,1 миллионов гривен. Аукцион состоится 20 сентября.

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Экономическая правда