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Зарплаты в рабочих сферах в 3 квартале упали на 17% - исследование

Понедельник, 21 октября 2019, 15:12

Зарплаты в рабочих сферах в 3 квартале упали на 17% по сравнению с предыдущим, в сфере домашнего персонала спад был наибольшим - 44%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками OLX Работа.

Отмечается, что представителям домашнего персонала в среднем предлагают 5500 грн, но можно отправиться на поиски работы в Киевской области и получать примерно 12 500 грн.

"Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода, - производство. Работникам готовы платить в среднем 10 000 грн/месяц", - говорится в исследовании.

Уменьшение зарплат наблюдалось и в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работодатели предлагали на 22% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. При этом охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. В первых месячный оклад может быть 5800 грн, а у барменов - 7100 грн.

Наибольшая средняя зарплата по Украине предлагается строителям - 12 300 грн, а в Закарпатской области их заработок достигает 20 000 грн.

Работникам транспортной сферы в Киевской области предлагают 17 000 грн/месяц. К сравнению, в Украине средний уровень зарплат в логистике - 11 200 грн.

Всего в 3 квартале работодатели разместили 68 000 вакансий на платформе OLX Работа. Самыми востребованными остаются представители торговой сферы - 27% всех предложений.

На втором месте по популярности специалисты по логистике - 17%. В барно-ресторанной и строительной индустрии работодателям нужны по 14% специалистов. Сложнее устроиться агроспециалистам, их ищут меньше всего.

 

Экономическая правда

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работа исследования

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