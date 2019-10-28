Кабмин готовит список госкомпаний запрещенных к приватизации

Кабмин в течение трех следующих месяцев сформирует и передаст парламенту перечень государственных предприятий, которые будет запрещено передавать на приватизацию.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается стратегических предприятий, правительство должно в течение трех месяцев внести в парламент перечень стратегических государственных компаний, где государство за собой оставит контрольный пакет акций... Подготовка к приватизации крупных предприятий занимает от 6 до 12 месяцев.

Крупные предприятия не продаются с сегодня на завтра. Боязнь, что какое-то предприятие (формирование перечня, - ред.) будет продано - это физически невозможно", - сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что, кроме того, закон о приватизации имеет широкий перечень имущества, которое не может быть продано.

"Если имущество не подлежит приватизации, то и предприятие не подлежит приватизации", - добавила представительница президента.

Напомним, 28 октября, президент Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества, для дальнейшей приватизации, дела первых пяти предприятий - гостиницы "Днепр", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технострой" и "Украинские телекоммуникационные сети"