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Экс-президент МАУ стал внештатным советником транспортного комитета Рады

Понедельник, 28 октября 2019, 13:49

Комитет Верховной Рады 9 созыва по вопросам транспорта и инфраструктуры назначил экс-президента авиакомпании МАУ Юрия Мирошникова внештатным советником.

Об этом сообщили источники ЭП.

"Коимтет транспорта и инфраструктуры сегодня назначил (голосовали все "Слуги") Мирошникова внештатным советником и будущим главой экспертного совета при комитете. Будет заниматься лоукостами", - заявил источник.

Напомним:

Юрий Мирошников работал в авиакомпании МАУ с 1993 года. В 2004-2019 годах был президентом МАУ.

Авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" с 18 сентября 2019 возглавил Евгений Дыхне, а Мирошников с 13 сентября 2019 года - член наблюдательного совета МАУ.

Экономическая правда

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