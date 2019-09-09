В авіакомпанії МАУ підтвердили зміну президента

Авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з 18 вересня 2019 року очолить Євген Дихне.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що Юрій Мірошников, який працював в МАУ з 1993 року та керував компанією протягом 15 років, залишає позицію президента 12 вересня у зв'язку з закінченням терміну дії контракту.

"Євген Дихне має репутацію кризового менеджера і досвід управління підприємствами інфраструктури: ДАП "Львівські авіалінії", АТ "Укрзалізниця".

До приходу в авіакомпанію МАУ, з 2014 року виконував обов’язки генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а у 2017 був призначений першим заступником генерального директора підприємства", - йдеться у повідомленні.

"Ключовим завданням авіакомпанії МАУ під керівництвом нового президента є повернення в зону прибутковості при стійкому збалансованому розвитку мережевої моделі бізнесу", - йдеться у заяві.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Юрій Мірошников обраний членом наглядової ради МАУ і приступить до виконання своїх нових обов’язків 13 вересня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Дихне стане новим президентом авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".