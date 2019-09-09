В авіакомпанії МАУ підтвердили зміну президента
Авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з 18 вересня 2019 року очолить Євген Дихне.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що Юрій Мірошников, який працював в МАУ з 1993 року та керував компанією протягом 15 років, залишає позицію президента 12 вересня у зв'язку з закінченням терміну дії контракту.
"Євген Дихне має репутацію кризового менеджера і досвід управління підприємствами інфраструктури: ДАП "Львівські авіалінії", АТ "Укрзалізниця".
До приходу в авіакомпанію МАУ, з 2014 року виконував обов’язки генерального директора ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", а у 2017 був призначений першим заступником генерального директора підприємства", - йдеться у повідомленні.
"Ключовим завданням авіакомпанії МАУ під керівництвом нового президента є повернення в зону прибутковості при стійкому збалансованому розвитку мережевої моделі бізнесу", - йдеться у заяві.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, Юрій Мірошников обраний членом наглядової ради МАУ і приступить до виконання своїх нових обов’язків 13 вересня.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що Дихне стане новим президентом авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".
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Економічна правда
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