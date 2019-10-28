Нафтогаз впервые закупил газ через Украинскую энергетическую биржу

Дочерняя компания "Нафтогаза" ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украина" закупила более 12 миллионов кубометров природного газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

ГСК Нафтогаз Украины уже провела три торговые сессии по закупке газа на УЭБ. По состоянию на 25 октября 2019 года компания закупила более 12 млн. куб. м. природного газа.

Большинство из данных объемов — это ресурс ноября или газ в подземных хранилищах с передачей в ноябре.

"Выход компании из группы Нафтогаз в качестве покупателя на биржу приведет к увеличению активности на украинском газовом рынке, даст возможность отечественным газодобывающим компаниям продавать газ по рыночным ценам самому крупному игроку в отрасли", - прокомментировал событие гендиректор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

Ожидается, что участие ГСК Нафтогаз Украины в биржевых торгах будет способствовать существенному повышению ликвидности.

Напомним:

В июле Нафтогаз впервые реализовал на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи 700 тысяч кубометров природного газа ресурса июля и 700 тысяч кубометров ресурса августа.

Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков газа.

В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство сделок на украинском газовом рынке заключается через прямые договора.

В 2017 году на бирже реализовано 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году - 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м, отметили в НАК.

Как сообщалось ранее, баланс газа в Украине - дефицитный. Если же продавать украинский газ по более низкой цене, чем импортный, тогда это будет социальная услуга, а не рыночная позиция.

Читайте подробнее об этом в колонке ЭП: "Почему украинский газ продают по цене импортного".

Экономическая правда





