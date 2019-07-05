"Нафтогаз" впервые реализовал газ на Украинской энергетической бирже

Дочерняя компания "Нафтогаза" ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" реализовала на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи 700 тысяч кубометров природного газа ресурса июля и 700 тысяч кубометров ресурса августа.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской энергетической биржи.

"На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой - 4 939,16 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс июля и в 5 033,13 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс августа", - говорится в сообщении.

По результатам торгов цены достигли рыночного уровня цен. В частности, средневзвешенная цена на ресурс июля увеличилась на 3,7% от стартовой, на ресурс августа увеличение средневзвешенной цены от стартовой составило всего 8 грн за тысячу кубометров.

Отмечается, что многие покупатели, которые хотели принять участие в торгах, не были допущены, поскольку предварительно не успели пройти процедуру compliance.

На бирже напомнили, что процедура compliance является обязательным условием доступа к торгам компании.

Напомним:

В мае стало известно, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящая в группу Нафтогаз, и реализующая газ промышленным потребителям, начинает куплю-продажу газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков газа.

В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство сделок на украинском газовом рынке заключается через прямые договора.

В 2017 году на бирже реализовано 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году - 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м, отметили в НАК.

Как сообщалось ранее, баланс газа в Украине - дефицитный. Если же продавать украинский газ по более низкой цене, чем импортный, тогда это будет социальная услуга, а не рыночная позиция.

Читайте подробнее об этом в колонке ЭП: "Почему украинский газ продают по цене импортного".

Экономическая правда