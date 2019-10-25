Доход от игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов — Маркарова

По консервативным расчетам доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривень.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью lb.ua.

Она отметила, что доходы от законопроектов об игорном бизнесе, рынке земли и добыче янтаря могут быть учтены в бюджете на 2020 год.

"Законопроект об игорном бизнесе доработан и передан в Верховную Раду. Это же касается и законопроекта о легализации добычи янтаря. Это реалистичные доходы, которые могут быть заложены в проект бюджета", - сообщила министр финансов.

Маркарова также отметила что вычислить точный доход от инициатив пока сложно.

"Янтарь мы только рассчитываем. А по игорному бизнесу все зависит от того какая финальная модель будет принята. По нашим консервативным расчетам, это 5-9 миллиардов гривень ресурса, который может быть полноценно мобилизован, если все заработает", - резюмировала министр.



Напомним, что 24 октября Маркарова заявила, что Кабинет министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.