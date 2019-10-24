Кабмин вернет проект госбюджета на 2020 год до 3 ноября — Маркарова
Четверг, 24 октября 2019, 17:47
Кабинет министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.
Об этом журналистам сообщила министр финансов Оксана Маркарова, пишет Интерфакс-Украина.
"Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет ко второму чтению", – сказала Маркарова.
Напомним: 18 октября парламент в первом чтении принял законопроект о бюджете на 2020 год.
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