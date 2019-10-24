Европейский центробанк вслед за американским запустит "печатный станок"

Европейский центральный банк подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, приобретая облигации на 20 миллиардов евро в месяц.

Об этом говорится в сообщении ЕЦБ по итогам заседания.

Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%.

Центробанк ожидает, что они будут оставаться на таком или более низком уровне, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевым 2%.

Также центробанк подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. Об этом решении он объявил в сентябре.

Это заседание стало последним для нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги, занимающего этот пост с 2011 года. В ноябре его полномочия истекут, и его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила Международным валютным фондом.

Напоминаем:

В середине октября Федеральная резервная система США объявила о начале покупки краткосрочных казначейских бумаг на 60 миллиардов долларов в месяц после сентябрьских потрясений на денежных рынках.

После мирового финансового кризиса 2008-2009 годов ведущие центробанки мира перешли к мягкой монетарной политике, снизив учетные ставку до нуля.

Параллельно были запущены стимулирующие меры в виде "накачки" финансовых рынков дешевыми деньгами методом выкупа государственных и корпоративных облигаций.

К 2018 году ФРС и Европейский центробанк увеличивали объемы изьятия ликвидности, что впервые с 2008 года привело к увеличению объемов продажи активов над их выкупом.

Крупнейшим поставщиком "дешевых денег" на рынки оставался Японский центробанк.

Экономическая правда