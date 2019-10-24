Глава "Нафтогаза" против запрета на приватизацию ГТС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев против того чтобы включать в законопроект об отделении газотранспортной системы от НАК норму о запрете ее приватизации или передачи в концессию.



Об этом он сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я считаю эту идею не просто вредной, а кардинально неправильной. Мы как "Нафтогаз" будем предлагать сохранить возможность привлечения западного партнера, как на уровень оператора, так и на уровень "МГУ", сохранив право за Верховной Радой принимать решения о выборе такого партнера и об условиях входа в это партнерство", - сказал он

Коболев подчеркнул, что принятие решения о возможном партнерстве все равно остается за народными депутатами, тогда как реализация инициативы лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко подорвет доверие к новой власти со стороны международных партнеров.

"В такой ситуации (без законодательно закрепленного запрета - ред.) депутаты будут иметь возможность принять то решение, которое посчитают нужным. Не захотят – не согласуют. Кабмин без них этого сделать не сможет. Поэтому мы будем настаивать именно на таком варианте", - отметил глава НАК.

"А вдруг, как говорит Юлия Владимировна, завтра придет какая-то компания, условный "exxon", и предложит 300 млрд евро? Ну вдруг. А в законе этого нет", - резюмировал Коболев.



Напомним:

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от "Нафтогаза".

"Нафтогаз" планирует до конца года завершить анбандлинг и привлечь международного партнера к управлению газотранспортной системой.