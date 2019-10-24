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Нацбанк ожидает первый транш от МВФ уже в этом году

Четверг, 24 октября 2019, 14:51
 

Национальный банк ожидает подписания соглашения с Международным валютным фондом и получения первого транша уже в 2019 году.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга.

"Макропрогноз Национального банка предусматривает подписание соглашения с МВФ и получения транша в этом году. Пока мы не обсуждали объем программы, поэтому не можем говорить о сумме транша", - подчеркнул Смолий.

Напомним, недавно премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября.

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НБУ МВФ

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