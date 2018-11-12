"Укртатнафта" Коломойского призвала власти снизить акцизы на бензин

"Укртатнафта" призвала правительство провести расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину и одновременно снизить ставку акцизного налога, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Об этом говорится в письме председателя правления "Укртатнафты" к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Страна-агрессор реально рассматривает вопросы прекращения поставок энергоносителей в Украину, и в первую очередь нефтепродуктов, как наиболее действенную меру, целью которой будет создание коллапса в функционировании государственных органов власти, сбой во всех направлениях экономической деятельности субъектов хозяйствования Украины", - говорится в письме.

"В условиях сверхкритической зависимости от поставок нефтепродуктов из РФ и Беларуси необходимо немедленно создавать условия для увеличения импорта из других стран и наращивания внутреннего производства", - заявляет "Укртатнафта".

По данным компании, долю поставок нефтепродуктов, которые прямо или косвенно через белорусские предприятия, контролируются российскими государственными нефтяными компаниями, доведено до 80% по дизтопливу, до 75% по сжиженному газу, до 50% по бензинам.

"ПАО "Укртатнафта" подготовило жалобу о нарушении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензинов моторных) происхождением из Республики Беларусь", - сообщает компания.

Вместе с тем "Укртатнафта" выступила с инициативой изменения действующего уровня ставок акцизного налога.

Компания просит инициировать со стороны правительства рассмотрение указанного вопроса на заседании СНБО.

Напомним, в апреле "Укртатнафта" не смогла добиться ограничения импорта бензина.

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Экономическая правда