Doing business-2020: кто возглавил рейтинг

Новая Зеландия возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности Doing business-2020, среди стран постсоветского пространства выше всех расположилась Грузия - на седьмом месте.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирного банка.

Новая Зеландия, кроме лидерства в общем рейтинге, возглавляет список стран по таким компонентам: получение кредитов и запуск бизнеса.

На втором месте в общем рейтинге - Сингапур, на третьем - Гонконг.

Замыкают топ-5 Дания и Южная Корея.

Также в топ-10 вошли США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Среди постсоветских стран - Литва на 11 месте, Эстония - на 18, Латвия - на 19, Казахстан - 25, РФ - 28, Молдова - 48, Беларусь - 49.

На последнем месте в рейтинге - Сомали.

Напомним:

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Экономическая правда