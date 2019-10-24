Doing business-2020: кто возглавил рейтинг
Новая Зеландия возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности Doing business-2020, среди стран постсоветского пространства выше всех расположилась Грузия - на седьмом месте.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирного банка.
Новая Зеландия, кроме лидерства в общем рейтинге, возглавляет список стран по таким компонентам: получение кредитов и запуск бизнеса.
На втором месте в общем рейтинге - Сингапур, на третьем - Гонконг.
Замыкают топ-5 Дания и Южная Корея.
Также в топ-10 вошли США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.
Среди постсоветских стран - Литва на 11 месте, Эстония - на 18, Латвия - на 19, Казахстан - 25, РФ - 28, Молдова - 48, Беларусь - 49.
На последнем месте в рейтинге - Сомали.
Напомним:
Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.
Экономическая правда
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