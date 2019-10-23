Гончарук назвал прогноз курса гривни на следующий год

По оптимистичным прогнозам макроэкономики средний курс в следующем году может быть 24,8 гривни за доллар.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга.

"Средний курс на 2020 год, который мы закладываем в консервативном прогнозе, - 27 гривен за доллар. В оптимистическом, если экономика будет быстрее расти, то мы закладываем курс 24,8 гривны за доллар ", заявил Гончарук.

Сообщается, что правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. По данным этого прогноза будет запланирован проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте.

Напомним, что консервативная оценка Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, оптимистичная - 4,8%.