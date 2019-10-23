САП возбудила дело о взяточничестве "слуг народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тысяч долларов взятки.

Источник: пресс-служба САП

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды".

Дословно: "По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады".

Детали: Сведения в ЕРДР внесли по признакам преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ под процессуальным руководством САП.

Почему это важно: "Слуга народа" самая большая фракция в истории украинского парламента - 254 нардепа. Для лучшей коммуникации партию разделили на 15 групп, однако в политической силе бушуют междоусобицы.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют "слуг народа" по поводу голосования за определенные решения.

Что было раньше: При принятии бюджета на 2018 год депутаты создали так называемые "площадки Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.

В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Отдельные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №2047, который позволил бы эту "схему" ликвидировать, но до принятия так и не дошло.

В то же время, к законопроекту №2047, был подан альтернативный законопроект №2047-1, который подготовили 19 народных депутатов от "Слуги народа" (сейчас шесть депутатов отозвали свои подписи).

Главная идея №2047-1 - это закрепление монополии электронных площадок, расширение их функционирования. Кроме этого, проект предлагает устранить из процесса оценщиков.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко