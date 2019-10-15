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Премьер обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов

Вторник, 15 октября 2019, 10:02

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, уверяет премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: видеоблог Гончарука "Чашка премьера"

Прямая речь: "Я сейчас с уверенностью могу сказать, что во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем.

Исключением являются лишь два города – это Смила (Черкасская области – ред..) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже".

Детали: По словам премьера, в первую очередь, это связано с тем, что отопление в этих городах подавали частные компании – и они "своими действиями создали критические ситуации".

"И в том, и в другом случае решение мы нашли. Правительство приняло все необходимые документы, чтобы люди в этих городах также были в комфорте и не испытывали сложности с отоплением своих домов", – заверил Гончарук.

Предыстория:

Отопительный сезон в Украине обычно начинается ориентировочно 15 октября. В домах с централизованным теплоснабжением отопление включают, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов в течение трех дней подряд.

Украинская правда

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Гончарук тепло

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