Лагард: Трамп подрывает стабильность мировой экономики

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Крстин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за большое количество рисков для мировой экономики.

Об этом она сказала в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS.

На вопрос о вызовах для мировой экономики и Трампа Лагард ответила, что у президента США "есть много ключей, которые разблокировали бы неопределенность и риски".

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует рассуждать, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - подчеркнула она.

По ее словам, торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и количеству рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Безусловно, это имеет последствия", - добавила Лагард.

Напомним:

Европейский совет 18 октября назначила Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка сроком на 8 лет без права назначения на второй срок.

С 1 ноября француженка Кристин Лагард сменит на посту итальянца Марио Драги.