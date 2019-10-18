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Курс гривні відіграв втрачене

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 09:00
 

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 18 жовтня на рівні 24,73 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,49 (на 17 жовтня - 27,38 гривні).

Нагадуємо:

17 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 - 24,78 гривні за долар.

17 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,86 - 24,90 гривні за долар.

Економічна правда

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