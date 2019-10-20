Новости выходных: сотрудничество с МВФ, обесценивание гривни и макрофин от ЕС

О чем все говорили на выходных?

О снижении курса гривни. Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.

О ценах на овощи. Если еще на предыдущей неделе цены на лук в Украине оставались относительно стабильными, то уже с начала текущей они вновь начали активно расти.

О макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что договорилась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам экономики Валдисом Домбровскисом о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи.

О переговорах с МВФ. Украинская делегация положительно оценивает ход переговоров с МВФ и настроена на хороший результат по утверждению новой программы расширенного финансирования Фонда для Украины.

О декларации Новака. Бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции за якобы декларирование им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным.

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