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Официальный курс: гривня опустилась ниже 25 за доллар

Суббота, 19 октября 2019, 10:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,89 (на 18 октября - 27,49 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.

18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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