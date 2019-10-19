Официальный курс: гривня опустилась ниже 25 за доллар
Суббота, 19 октября 2019, 10:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 30 копеек, установив его на 21 октября на уровне 25,03 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,89 (на 18 октября - 27,49 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк повысил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 18 октября на уровне 24,73 гривни за доллар.
18 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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