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"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 20%

Пятница, 18 октября 2019, 19:45

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861 - 6463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - говорится в сообщении.

Напмоним:

В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составит 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.

Экономическая правда

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газ промышленность

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