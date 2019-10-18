Фирма Гладковского получила еще 16 миллионов по арестованным тайным соглашениям с армией

В течение августа-сентября Автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" получил еще 16,3 миллиона гривень на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.



Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, с ссылкой на официальный портал использования публичных финансов.



Деньги перечислены со счета Государственного казначейства на частный счет "Богдан Моторс", открытый в "ОТП банке". За что именно уплачены деньги -

количество авто и стоимость за единицу - не указано.

Реестр выплат из портала публичных финансов

Вместе с тем, в этом году пресс-служба Богдан сообщила, что корпорация подписала новые контракты с Министерством обороны на поставку обновленных

санитарных машин "Богдан 2251" и грузовиков "Богдан 6317" в Вооруженные силы Украины.



"Олег Гладковский в 2015-2019 годах в должности первого заместителя Секретаря СНБО отвечал за развитие оборонно-промышленного комплекса. И именно в это время его корпорация "Богдан" стала основным поставщиком автотранспорта для армии по тайным соглашениям, - приводит данные Глеб Каневский, который добавил, - собственно такое совпадение и стало основанием для расследований НАБУ".



В начале августа этого года постановлением следственного судьи Соломенского райсуда города Киева удовлетворено ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наложен арест на более 20 тайных договоров и приложений к ним, по которым "Богдан Моторс" получает средства из бюджета.

В частности, в перечне документов есть и два вышеуказанных контракта. Адвокат "Богдан Моторс" попытался обжаловать арест документов в Киевском апелляционном суде. Но все материалы были переданы в новую Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.



Напомним:

Ранее ЭП сообщала, что с декабря года 2018 "Богдан Моторс" получила от армии 510 миллионов гривень. И еще 78 миллионов получила в середине 2019 года.



Таким образом, по информации с портала публичных финансов только за неполный последний год корпорация Гладковского получила из бюджета 604 миллиона.



Экономическая правда