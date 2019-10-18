Минфин обсуждает с МВФ, как вернуть 155 миллиардов, инвестированных в "Приватбанк"

Украинская делегация на переговорах с Международным валютным фондом обсуждает вопрос возврата 155 миллиардов гривен, потраченных на национализацию Приватбанка.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире "Голоса Америки".

"Стабильность и нормальная работа банковского сектора – это всегда были вопросы, которые рассматривались как с МВФ, так и с ЕС", - сказала она.

"Потому что невозможно иметь и макростабильность, и экономику, которая стремительно развивается, без нормально работающей банковской системы. Поэтому "Приватбанк" – очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не поменялось. Есть юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк… Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от "Приватбанка", но и от других проблемных банков", – добавила она.

В то же время, Маркарова не рассказала, обсуждается ли с МВФ ситуация вокруг судебных решений в пользу бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Маркарова отметила, что дискуссионных тем для обсуждения с МВФ значительно уменьшилось, поскольку Украина уже приняла ряд законопроектов, которые раньше всегда присутствовали в переговорах. В частности – закон о сплите, об экономических операторах и тому подобное.

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Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Экономическая правда