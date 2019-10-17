УЗ может закупить дизтопливо ниже рыночных цен

Впервые расчетная цена дизельного топлива у победителей тендеров Укрзализныци оказалась ниже, чем средние цены на оптовом рынке в день тендера.

Об этом сообщает издание enkorr.

"Укрзализныця" определила победителей по двум из пяти тендеров на поставку по 10 тыс. т дизельного топлива каждый. Компании "Торум" и "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) выиграли с ценами 23 742 и 23 859 грн/т соответственно. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Впервые с января 2018 года, когда УЗ начала практиковать формульное ценообразование, расчетная цена дизеля на аукционе оказалась ниже, чем средние оптовые цены в день тендера. Средняя крупнооптовая цена, по данным "Консалтинговой группы А-95", 17 октября составляет 24 880 грн/т.

"Укртатнафта", 17 октября по информации трейдеров, предлагала дизельное топливо с Кременчугского завода по 25 100 грн/т, а импортный ресурс с Одессы по 24 700 грн/т, что есть на 3-5% дороже, чем готова поставить для УЗ.

В свою очередь "Торум" с порта Николаев в день аукциона заявлял цену 24 900 грн/т, то есть на 5% дороже, чем предложила на аукционе "Укрзализныци".

Как сообщается, цены на формульных тендерах УЗ определяется следующим образом: расчетная цена по импортным котировкам за 10 дней до отгрузки плюс "фиксированная маржа", которая определяется в ходе аукциона.

Напомним, в сентябре Укрзализныця разработала стратегию реформы системы своих закупок .

Экономическая правда