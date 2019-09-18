Укрзализныця перезагрузит систему закупок

Укрзализныця разработала стратегию реформы системы своих закупок - в компании предлагают реализовать ее путем внесения изменений в работу системы Prozorro.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов на презентации стратегии закупок компании на 2019-2021 годы.

"Вместе с закупками должна быть усовершенствована и работа системы Прозорро, закон о публичных закупках и антимонопольное законодательство, с тем чтобы устранить условия для злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков.

Сегодня годовой бюджет закупок Укрзализныци составляет почти 30 млрд грн, компания имеет более 10 000 контрагентов. В год проводится около 20 000 тендеров, из которых лишь половина - успешны из-за недостатков системы обжалований. УЗ не имеет никаких предохранителей перед злоупотреблениями отдельных поставщиков", - подчеркнул он.

По словам госсекретаря министерства инфраструктуры Андрея Галущака, УЗ - стратегическое предприятие, которое должно вовремя получать все необходимые товары и услуги.

"Укрзализныця не должна иметь проблем с обеспечением материалов, необходимых для стабильной работы железной дороги.

Укрзализныця - это стабильность, и когда она нарушается непрозрачной системой закупок, это угрожает национальной безопасности. Новое руководство Минифраструктуры очень хочет, чтобы Укрзализныця и коррупция стали антонимами. И вместе мы имеем возможность это сделать", - сказал он.

Напомним:

Ранее в Укрзализныце обещали провести проверки своих тендеров и реформировать систему закупок компании.

Экономическая правда