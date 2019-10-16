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SpaceX хочет запустить ещё 30 тысяч спутников интернет-связи

Среда, 16 октября 2019, 18:40
 

Основатель компании SpaceX Илон Маск обратился к Международному союзу видеосвязи с запросом предоставить отдельный спектр для 30 тысяч новых спутников интернет-покрытия.

Об этом сообщает издание SpaceNews.

Предприниматель планирует запустить их после одобренных ранее 12 000 спутников.

Ожидается, что новая партия спутников будут работать на низкой околоземной орбите, на высоте от 328 до 580 км. Даты запуска спутников сети Starlink неизвестны.

Напомним, что первые 60 интернет-спутников успешно были запущены в мае этого года.

Экономическая правда

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Маск SpaceX

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