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В МИУ назвали ж/д вокзалы, которые могут передать в концессию

Вторник, 15 октября 2019, 18:45

Министерство инфраструктуры согласовало перечень железнодорожных вокзалов, которые будут анализировать эксперты Всемирного банка на предмет их передачи в концессию.

Об этом написала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина на своей странице в Facebook.

Речь идет о вокзалах в Харькове, Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Хмельницком и Николаеве.

Министерство также провело встречу с представителями Европейского инвестиционного банка относительно внедрения пилотного проекта пригородных ж/д перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях. 

В частности, планируется закупка новых электричек и оптимизация маршрутов.

Напоминаем:

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению госимуществом.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, которая предусматривает передачу объектов государственной собственности - дорог, аэропортов, вокзалов, портов - во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда

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железная дорога Мининфраструктуры

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