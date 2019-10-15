Реководство НБУ и Минфина отправились в Вашингтон на собрание с МВФ
Глава Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова отправляются в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Украинская делегация встретится с представителями МВФ, ВБ, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных компаний и банков, а также состоятся двусторонние встречи с руководителями других центробанков", - говорится в сообщении НБУ.
Согласно ему, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб присоединятся к Смолию 16 октября.
Напомним:
Переговоры МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским.
В сентябре премьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал подписание трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре 2019 года.
Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка в этом году пройдут в Вашингтоне с 15 до 20 октября.
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