Реководство НБУ и Минфина отправились в Вашингтон на собрание с МВФ

Глава Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова отправляются в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Украинская делегация встретится с представителями МВФ, ВБ, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных компаний и банков, а также состоятся двусторонние встречи с руководителями других центробанков", - говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб присоединятся к Смолию 16 октября.

Напомним:

Переговоры МВФ о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским.

В сентябре премьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал подписание трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре 2019 года.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка в этом году пройдут в Вашингтоне с 15 до 20 октября.