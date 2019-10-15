Почти 60% украинцев выступают за референдум относительно рынка земли - опрос

59,3% украинцев выступают за то, что вопрос введения рынка земли нужно выносить на всенародный референдум, большинство опрошенных проголосовали бы против введения рынка земли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Четверть населения (24,4%) считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные опрошенные не определились с ответом.

Отмечается, что 69,1% опрошенных приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не взяли бы участия 16,0%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

"Если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (25,1%) или 21,5% всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные затруднились с ответом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что отношение к вопросу введения рынка земли городского и сельского населения статистически значимо не отличается. За продление моратория проголосовали бы 56,3% городских жителей и 592% сельских жителей, отмену моратория поддержали бы 21,4% горожан и 21,9% сельских жителей.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним:

В обновленном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.

Экономическая правда