Объем газа в подземных хранилищах пересек отметку в 21 миллиард кубометров
Понедельник, 14 октября 2019, 16:56
По состоянию на утро 14 октября Украина закачала в свои подземные хранилища 21,025 миллиарда кубометров газа.
Об этом сообщил в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Мы готовы защищать энергонезависимость нашей страны следующей зимой.
"Оперативные данные на 6:00: транзит - 194,6; поступления для Украины - 60,2; в т.ч. из России - 0; в т.ч. из стран ЕС - 60,2", - заявил Коболев.
Напомним:
В сентябре в связи с достижением расчетных объемов прекращено закачки природного газа в шесть из десяти газохранилищ.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua