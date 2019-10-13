Переговоры с МВФ заморожены из-за Коломойского и Приватбанка – Рожкова

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Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.

Об этом в интервью Рейтер сказала заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ объемом 3,9 миллиарда долларов. Рожкова сказала, что размер программы может быть увеличен до 8 миллиардов долларов.

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", - сказала Рожкова.

Она предупредила об "огромной опасности" для инвестиционного климата Украины, если спор не будет урегулирован должным образом. Проблема Приватбанка должна быть решена не путем расчетов с бывшими собственниками.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором", - сказала она.

Рожкова сказала, что была разочарована решением Зеленского оставаться в стороне от конфликта, а не активно защищать решение 2016 года.

"МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины", - сказала она.

С момента начала президентской предвыборной кампании в этом году деловые связи Зеленского с Коломойским были под пристальным вниманием. Зеленский отвергал предположения о том, что он поможет бизнесмену вернуть себе Приватбанк или получить компенсацию.

В четверг он заявил на пресс-конференции, что готов обсудить судьбу Приватбанка с Коломойским, но подчеркнул, что будет защищать интересы государства.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. "Речь идет о судебной реформе, верховенстве закона. Речь идет об олигархической структуре власти".

В сентябре в своем заявлении МВФ не упомянул ПриватБанк или Коломойского, но отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, уменьшить влияние олигархов на экономику и минимизировать понесенные "расходы налогоплательщиков".

"К сожалению, я не доверяю нашей судебной системе, потому что система не была реформирована", - сказала Рожкова.

На следующей неделе суд в Киеве должен вынести очередное решение по Приватбанку.

Рожкова заявила, что она не очень надеется на выводы суда, и предупредила, что решение против национализации может испортить настроения инвесторов.

"Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна (ясность)", - сказала она. "Это огромная опасность для Украины", - добавила Рожкова.

Рожкова сказала, что президент может помочь разрешить конфликт, заняв четкую позицию. Он должен выйти и сказать: "Национализация была необходима для сохранения финансовой стабильности страны ... и что, согласно закону, банк не может быть возвращен экс-акционерам".

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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