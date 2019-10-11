Закрытие межбанка: гривня ослабла
Пятница, 11 октября 2019, 17:25
11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,64 - 24,68 гривны;
Евро - 27,24 - 27,29 гривны.
Напоминаем:
Национальный банк изменил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.
10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.
Экономическая правда
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