Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: гривня ослабла

Пятница, 11 октября 2019, 17:25

11 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,64 - 24,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,64 - 24,68 гривны;

Евро - 27,24 - 27,29 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк изменил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривни за доллар.

10 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,49 - 24,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют на 10 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки 10 октября 2019, 12:50
Межбанк: гривня снова начала укрепляться 9 октября 2019, 17:25
Курс валют на 8 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки 8 октября 2019, 12:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!