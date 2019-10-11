Глава аграрного комитета о компенсации кредитных ставок: процедура не должна быть сложной

Глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский заявил, что процедура компенсации кредитных ставок при покупке земли не должна быть сложной, особенно для малых производителей.

Об этом он сказал на брифинге "Законодательные инициативы по земельной реформе".

"У малых производителей есть проблемы с оформлением документов и банкам они не интересны как клиенты. Банки готовы упростить процедуру для малых, но банки просят изменить законодательство. В четверг или пятницу эти инструменты будут обсуждаться с банками", - подчеркнул Сольский.

"МЭРТ предлагает ввести ограничения на компенсацию на 1 юрлицо на 5 млн грн. Банки это интересует, они начинают в это верить. Два банка уже предложили решение: это два крупных банка, известные в агросфере", - добавил он.

Напомним:

В обновленном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается до 1 января 2024 года не допускать приобретение юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на земельные участки.

Экономическая правда