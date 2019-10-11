Зеленский о "Мотор Сич": приоритет – понять, кто хотел распилить госпредприятие

Президент Владимир Зеленский заявил, что перед тем как говорить о продаже оборонной компании "Мотор Сич", следует выяснить, кто вывел предприятие из списка стратегических и кто в Украине хотел его "распилить".

Источник: общение главы государства с журналистами на фудмаркете в Киеве

Прямая речь: "Насколько я помню, я тогда еще не был президентом, СНБО вывело Мотор Сич из стратегических предприятий украинского государства.

То есть кто-то вывел. Потом кто-то начал покупать акции из-за рубежа. Эти люди связаны.

Потом купили часть акций в Украине. Кто это позволил и как это было - может там все чисто, а может и нет.

Параллельно есть история, но пока без доказательств, что на территории другой страны строился похожий завод. Ходили слухи по поводу того, что наш персонал с документами могут перевезти в другую страну.

Я знаю, что сейчас и Антимонопольный комитет, и Абромавичюс в Укроборонпроме, и правоохранительные органы изучают это дело.

Здесь не приоритет, какая из стран может быть партнером Украины в Мотор Сичи. Наш приоритет - чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел, я сейчас не о китайцах, они платили деньги, кто хотел распилить это стратегическое предприятие Украины.

Мы должны изучить этот вопрос, и потом решать с китайскими партнерами... Там тоже средства кредитные у людей, которые приобрели акции и они эти кредитные средства брали в китайском государственном банке.

А еще есть история с документами, которые могли перейти вместе с Мотор Сичью, документами другого нашего конструкторского бюро, вместе с этим делом.

Мы должны сохранить предприятие, несмотря на то, сколько у нас с вами акций, сохранить Мотор Сич для Запорожья, где есть реальная угроза оставить более 20 тысяч человек без рабочих мест".

Узнать больше: Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

Украинская правда

6 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк озвучил позицию власти: "Все с точки зрения национальных интересов".