Зеленский: Я не могу поговорить с Коломойским о Приватбанке из-за давления общества
Президент Владимир Зеленский считает, что надо общаться с Игорем Коломойским и другими олигархами напрямую, но не может этого делать из-за давления общества.
Об этом гарант Конституции сообщил во время встречи с журналистами.
"Я думаю что стоит говорить с Коломойским по поводу Приватбанка. Моя позиция государственная - я буду защищать Украину, он об этом знает", - комментирует Зеленский.
Президент подчеркнул, что предыдущие попытки провести откровенные переговоры с Коломойским привели к возмущению внутри страны и среди международных партнеров.
"Как только мы хотели провести откровенные беседы с олигархами и проговаривать их влияние, появилось фото, которое подняло возмущение в обществе и среди международных партнеров", - заявил Зеленский.
"Но в суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах мы можем победить", - сказал президент.
Зеленский считает, что возможными договоренностями должен заниматься международный эксперт в этом деле, ведь он сам не получил поддержку общества в этом.
"Поэтому, пожалуйста, Национальный банк, суд, Коломойский. Пусть сами занимаются. Но все должны знать, если эти дела проиграют, то ответственность будут нести те, кто в эти дела был вовлечен", - заявил президент.
По словам Зеленского, если у украинской стороны есть слабость в том или ином судебном деле, то надо разговаривать с Коломойским, чтобы государство не понесло никаких убытков.
"Надо сесть и сказать: смотри, так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать. Ты хочешь жить в этой стране? Давай. Но мне не дают возможность это сделать", - комментирует ситуацию президент.
Зеленский отмечает, что готов сесть за переговоры с любым олигархом.
"Они стали очень богатыми в нашей стране, поэтому теперь они должны поработать на нашу страну", - сказал президент.
Зато отсутствие диалога с олигархами лишает его возможности ставить свои условия, которые будут полезны стране.
"У вас есть 2 млрд? 1 млрд - на дороги. Так надо говорить. Жестко и нормально - это и есть правила. Если у меня нет с ними (олигархами - ЭП) встреч, тогда не может быть правил. Тогда суд", - резюмировал Зеленский.
Напоминаем:
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
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Экономическая правда
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