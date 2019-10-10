"Нова Пошта" опровергла информацию о ценах на авиадоставку

Компания "Нова Пошта" убрала информацию о тарифах на авиадоставку посылок со своего официального сайта.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой Пошты" Экономической правде.

Согласно информации, которая была на сайте НП, с 8 октября начали действовать тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины.

"Произошла техническая ошибка и пока эта информация убрана с нашего сайта", - сообщили ЭП в "Новой Почте".

В пресс-службе компании добавили, что информация, которая была удалена с сайта, не соответствует действительности.

Напоминаем:

Ранее Экономическая правда со ссылкой на раздел "Тарифы на авиадоставку" на официальном сайте "Новой Почты" сообщала, что с 8 октября начали действовать тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины.

Стоимость услуги варьируется от 70 грн за пакет до 0,5 кг до 975 грн за отправку весом до 30 кг.

Услуга авиадоставки действует для отправки из Львова, Мукачева, Ужгорода, Дрогобыча, Мостиской, Новояворовска, Самбора, Стрыя, Червонограда в Днепр, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Полтаву, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон и в обратном направлении.

Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожья до 18:00, а в других городах — до 15:00. При выборе обычной доставки посылка доставляется на день дольше.

"Нова Пошта" запустила авиадоставку между городами Украины в тестовом режиме в августе 2019 года.

По заказу почтового оператора Ан-26 авиакомпании "Элерон" выполнил несколько рейсов между Киевом и Львовом, а затем приступил к полетам по маршруту Львов-Днепр.

Рейсы выполняются в ночное время 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. К Львову и Днепру из других городов посылки подвозятся наземным транспортом.

Экономическая правда