Правительство хочет побороть коррумпированные схемы с ФЛП — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поддержал инициативы правительства по изменению налогового законодательства для физических лиц-предпринимателей.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

По словам президента, упрощенная система налогообложения используется крупными компаниями для уменьшения налоговой нагрузки.

"Когда компании не захотели нормально платить налоги в белую, выйти из тени, они придумали оформлять все на ФЛП. Очень много ФЛП работает в одной компании, и на каждого может быть оформлено по 10 помощников, секретарей", - прокомментировал Зеленский.

Президент поддержал позицию правительства по этому вопросу.

"Я в принципе не должен комментировать правительство, потому что правительство должно быть независимым, но все, что они хотели, - побороть коррумпированные схемы. Вот для чего этот законопроект. Я думаю, что они (правительство — ЭП) на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени. Все должны платить налоги", - резюмировал президент.

Напоминаем:

20 сентября законопроекты №1053-1 и №1073 были приняты парламентом в целом и сейчас они ожидают подписей спикера парламента и президента.

Эти два закона обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

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Экономическая правда