Зеленский: Западные партнеры говорят мне и влиять, и не влиять на ситуацию с Приватбанком
Президент Владимир Зеленский готов "защищать интересы Украины" в случае негативного решения суда по делу Приватбанка, но не может влиять на судей.
Об этом он заявил на встрече с журналистами.
"[Ситуация с Приватбанком] важна не только в переговорах с МВФ. Различные международные партнеры интересуются этим вопросом. Скажу честно, на встрече с партнерами я спрашиваю: "Вы хотите, чтобы я влиял на это?". Они говорят: "Нет, вы, как президент, лучше не влияйте. Вы как-то так не влияйте, но и влияйте", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что ни разу в жизни не звонил судьям.
"Я у судей ничего не просил. У меня очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять.
Посмотрим на результат (рассмотрения судебного дела по Приватбанку - ЭП). Если результат будет такой, что мне надо будет защищать нашу страну - я буду защищать нашу страну", - сказал Зеленский.
Он добавил, что дело Приватбанка рассматривается в различных юрисдикциях.
"Есть суд и в Лондоне. Это сложный и длинный вопрос", - сообщил президент.
Напоминаем:
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
Рекомендуем почитать:
Как Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов
Национализацию Приватбанка признали незаконной. Что это значит?
Игорь Коломойский: Я считаю, что Порошенко – моя марионетка
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua