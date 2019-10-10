Зеленский: Западные партнеры говорят мне и влиять, и не влиять на ситуацию с Приватбанком

Президент Владимир Зеленский готов "защищать интересы Украины" в случае негативного решения суда по делу Приватбанка, но не может влиять на судей.

Об этом он заявил на встрече с журналистами.

"[Ситуация с Приватбанком] важна не только в переговорах с МВФ. Различные международные партнеры интересуются этим вопросом. Скажу честно, на встрече с партнерами я спрашиваю: "Вы хотите, чтобы я влиял на это?". Они говорят: "Нет, вы, как президент, лучше не влияйте. Вы как-то так не влияйте, но и влияйте", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что ни разу в жизни не звонил судьям.

"Я у судей ничего не просил. У меня очень много вопросов к нашему суду, но я не имею права влиять.

Посмотрим на результат (рассмотрения судебного дела по Приватбанку - ЭП). Если результат будет такой, что мне надо будет защищать нашу страну - я буду защищать нашу страну", - сказал Зеленский.

Он добавил, что дело Приватбанка рассматривается в различных юрисдикциях.

"Есть суд и в Лондоне. Это сложный и длинный вопрос", - сообщил президент.

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

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Экономическая правда