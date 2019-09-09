Частным компаниям в Украине хотят разрешить запускать ракеты в космос

Частным компаниям в Украине могут разрешить вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

Соответствующий законопроект в новой редакции внесен депутатами в Верховную Раду, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины" подготовлен группой депутатов из фракций "Слуга народа".

Ранее этот документ уже направлялся на рассмотрение парламента, однако был отклонен и отправлен на доработку.

Как отметила координатор направления eHealth со стороны президента Украины Яника Мерило на своей странице в Facebook, "в первый же день депутаты зарегистрировали законопроект про открытие космоса для частных компаний". Однако, по ее словам, "получилось так, что этот законопроект был не тот, который был разработан BRDO и частным рынком".

"Огромное спасибо депутатам, руководителю комитета и автору законопроекта Дмитрию Наталухе, команде "Слуги народа" и премьеру Алексею Гончаруку за быструю реакцию, абсолютное взаимопонимание и сотрудничество относительно того, что небо надо открывать", - написала она.

И добавила, что после проведения консультаций и обсуждения проблем в данном законопроекте документ "был отозван и переподан в таком виде, который реально открывает небо".

Мерило считает, что в Украине много компаний, которые могли бы разрабатывать разные различные решения для космической отрасли, подчеркивая, что космос сегодня скорее относится к логистике, чем к оборонному сектору.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с госсектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также приведет к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

Напомним:

На данный момент в Украине деятельность, связанная с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, может осуществляться только государственными компаниями.

В то же время Украина находится в "клубе семи" государств, обладающих полным циклом разработки, испытаний, запуска и эксплуатации космических средств, а также получения и обработки информации. Значит, у нас есть ресурсы и потенциал для производства большинства видов собственной аэрокосмической продукции. Читайте подробнее в колонке: Землю — крестьянам, космос — частникам.