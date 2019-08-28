Налоговая амнистия: У Зеленского рассказали, кто не будет помилован

Налоговая амнистия будет платной и власть планирует привлечь в бюджет 5% от сумм, которые будут амнистированы.

Об этом в интервью ЭП рассказал Даниил Гетманцев, который возглавит комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Налоговую амнистию планируется запустить в пакете с BEPS и ратификацией соглашения об автоматическом обмене налоговой информацией. Мы предполагаем, что амнистия будет платной.

Общая ставка - 5%, сниженная - 2,5% при инвестировании в облигации госзайма. Повышенная ставка будет взиматься с декларирования неденежных активов. Чтобы активы были амнистированы, они должны быть возвращены Украине в денежной форме и размещены на счетах украинских банков", - заявил он.

По его словам, первая цель налоговой амнистии - "дать возможность людям, которые 28 лет получали доходы в разных формах, обелиться. Подвести черту под тем, что было за 28 лет, и начать новую финансовую историю с чистого листа".

"Это такая моральная штука, после которой можно включать BEPS, автоматический обмен налоговой информацией, реформу налогообложения.

Вторая цель - мы хотим вернуть деньги в Украину. Это архиважная задача. Нас вдохновляет пример Аргентины, в которой точно так же молодой президент пришел к власти и призвал людей вернуть деньги в страну.

Однако мы не собираемся никого копировать. Мы не предполагаем, что Украина - это Аргентина. У каждого свой путь, поэтому нашу амнистию мы выписываем сами, исходя из наших особенностей", - отметил Гетманцев.

Он добавил, что третья цель - это сбор денег в бюджет.

"Ожидаем получить 5% от сумм, которые будут амнистированы. Однако это не основная цель", - сказал Гетманцев.

"Мы предполагаем, что деньги в размере 300 тысяч гривен будут амнистированы каждому - вне независимо от того, подал кто-то декларацию или не подал.

Важный момент: амнистия - это добровольное декларирование. Никто никого не заставляет декларировать. Хочешь и дальше держать деньги в матрасе — держи. Никаких вопросов нет. Никаких санкций по отношению к тебе не будет. По крайней мере - в момент амнистирования", - подчеркнул депутат.

"Мы будем давать гарантии, что мы освобождаем от ответственности по двум статьям Налогового кодекса - 212 и 205. Налоговая амнистия не освобождает от ответственности за коррупцию и хищения. Это другая история.

Мы закрепляем в законопроекте норму о том, что документы, предъявленные налогоплательщиком, начиная от декларации и заканчивая другими документами, которые будут востребованы в процессе амнистии, не могут быть использованы в качестве доказательств по любым уголовным делам", - добавил он.

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Экономическая правда