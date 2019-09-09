Стартовал ІТ-аудит новой таможни - Нефьодов

9 сентября стартовал формальный ІТ-аудит основных систем новой таможни Украины.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Понедельник - нормальный день для старта новой жизни! Итак, начали формальный ІТ-аудит основных систем новой таможни", - написал он.

По его словам, работа шести специалистов финансирует проектом EU4PFM.

Специалисты должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ІТ-инфраструктуру и другое, добавил Нефьодов.

"За 3 месяца должны не только окончательно понять узкие места и проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни", - пояснил Нефьодов.

И подчеркнул, что "особый акцент будет на АСАУРе (Автоматизированная система анализа и управления рисками – ред.)". "Там десятки тысяч правил, надо их пересматривать и развивать. Короче, чтобы куда-то прийти, нужно понять, откуда мы идем", - резюмировал Нефьодов.

Напомним:

Компоненты EU4PFM - программы по управлению госфинансами в Украине - направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению госфинансами, в частности в сфере IT и HR.

В июне стало известно, что Европейский Союз выделяет на их воплощение почти 30 млн евро.

Общий бюджет программы составляет 55 млн евро, а завершение реализации ее мероприятий ожидается в 2022 году.

В рамках таможенного компонента программы EU4PFM будет оказана помощь во внедрении юридических и процедурных изменений в таможенной сфере и сферах упрощения процедур торговли. В рамках программы также будут разработаны IT и HR стратегии, что важно для увеличения способности и эффективности институтов, задействованных в управление госфинансами.

Экономическая правда